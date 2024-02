Devasta i finestrini di quattro auto con un tombino, il vandalo è un 22enne

Raid vandalico nella notte tra martedì e mercoledì a Mogliano Veneto, in via XXVIII aprile. Attorno all'una circa, su segnalazione di una residente al 112, poco dopo l'una, una pattuglia dei carabinieri è intervenuta per constatare quanto accaduto. I finestrini di ben quattro autovetture di varie marche e cilindrata parcheggiate lungo la strada da alcuni residenti erano infatti stati poco prima mandati completamente in frantumi da un giovane che aveva utilizzato un tombino sradicato dalla strada. I militari dell'Arma hanno identificato sul posto un 22enne, in evidente stato di alterazione psico-fisica, con una ferita alla mano che si era procurato durante il raid, trovato in possesso di un grosso coltello a serramanico e di alcuni oggetti, un portadocumenti e dei cavi per apparecchiature elettroniche, sui quali sono in corso accertamenti per verificare se siano stati "prelevati" dalle stesse autovetture. Il giovane è stato denunciato per danneggiamenti. I danni provocati ammonterebbero a diverse migliaia di euro.