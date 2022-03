Ragazza aggredita da un uomo, salvata dai vigili del fuoco

Poteva essere un saluto, ma anche una richiesta di aiuto, come poi si è rivelata. Ieri notte una squadra di pompieri di Venezia - Mestre, in rientro da un incidente stradale nel trevigiano, ha notato che una giovane donna alzava le braccia nella loro direzione. Un gesto strano nel cuore della notte, in un parcheggio vicino a un sottopasso a Mogliano Veneto. La squadra, insospettita, per sicurezza è tornata sui suoi passi, arrivando in tempo per scongiurare una violenza ai danni della ragazza. Appena il mezzo si è avvicinato al parcheggio, hanno visto che la donna veniva trattenuta a forza per il collo da un uomo. Quando si è accorto dei vigili del fuoco l'aggressore è scappato. I pompieri lo hanno rincorso, fermandolo e trattenendolo fino all'arrivo dei carabinieri, chiamati subito. La ragazza in stato di choc è stata assistita e confortata dai vigili del fuoco, fino all’arrivo dei sanitari che l’hanno presa in cura. L’aggressore è stato preso in custodia e portato in caserma per essere sentito dai militari.