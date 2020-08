Ladri assaltano il vivaio, sparito il pc con dati e gestionale

Ammontano a diverse migliaia di euro i danni provocati dall'incursione che una banda di ladri ha messo a segno all'interno dei vivai "Bulegato" di via del Molino, a Mogliano Veneto. Il blitz è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, attorno alle 3 del mattino. Ignoti, dopo aver probabilmente messo fuori uso uno dei sensori del sistema d'allarme, hanno creato un varco in una delle serre (quella in cui sono esposte piante d'appartamento, piante stagionali, rose e fontanelle), tagliando il nylon termosaldato, forse con un coltello, e sono così penetrati all'interno. I malviventi hanno raggiunto il bancone mettendolo a soqquadro, aprendo tutti i cassetti, a caccia di denaro che non era presente: non sapendo che prendere, i ladri hanno pensato bene di tagliare alcuni fili di collegamento del pc, asportandolo. All'interno del computer era presente il gestionale dell'azienda, molti dati e i vari collegamenti telematici, tra cui quello con l'Agenzia delle Entrate. Sull'episodio indagano ora i carabinieri, contattati dai proprietari dopo che alle 6 di stamattina è stata scoperta l'incursione dei ladri. La clientela è stata avvertita con un post su Facebook che ha raccolto molti messaggi di incoraggiamento per i titolari.

