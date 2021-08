Alla guida con un tasso alcolico di 1,56: patente ritirata ad un 35enne

Intensificati i controlli sulle strade della provincia di Treviso dopo i numerosi incidenti avvenuti negli ultimi giorni. Sanzionato un 35enne moldavo, fermato in Via Fonte a Riese Pio X

Controlli a tappeto dei carabinieri sulle strade della provincia di Treviso, funestate in questi giorni da una serie di gravi incidenti. I militari dell'Arma di Castelfranco Veneto hanno denunciato in stato di libertà, per guida in stato di ebbrezza, un 35enne moldavo residente nella zona della Castellana. Nella notte fra domenica 8 e lunedì 9 agosto, l'uomo era stato sottoposto a controllo in via Fonte a Riese Pio X, venendo trovato positivo all'alcoltest con tasso pari a 1,56 grammi/litro. La patente di guida gli è stata subito ritirata.