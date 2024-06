Palpeggiata nei bagni della stazione dei treni: caccia al molestatore

Si trovava nei bagni della stazione dei treni di Conegliano quando, all'improvviso, un uomo l'ha avvicinata e ha iniziato a palpeggiarla. Una violenza che ha lasciato sotto choc una giovane ragazza aggredita venerdì pomeriggio, 21 giugno.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", l'episodio si sarebbe verificato intorno alle 17.30. L'ingresso ai bagni della stazione si trova al binario 1 ed è in comune sia per gli uomini che per le donne. Andando dritti si va verso i servizi femminili dove si è consumata la violenza. Dopo lo choc iniziale la giovane ha reagito chiedendo aiuto e venendo soccorsa da alcuni viaggiatori di passaggio. Approfittando della confusione generale, l'aggressore è riuscito a fuggire indisturbato. La ragazza era sola al momento dell'aggressione. Sul posto è intervenuta la Polfer che ha raccolto le testimonianze dei presenti. Al vaglio deli agenti della polizia ferroviaria di Conegliano ci sono ora le immagini delle telecamere di videosorveglianza cercheranno di trovare riscontri e ricostruire quanto segnalato nei giorni scorsi. Se individuato il molestatore potrebbe essere condannato per il reato di violenza sessuale la cui pena massima raggiunge i 12 anni di reclusione.