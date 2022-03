Molotov contro la facciata di una casa, indagano i carabinieri

Attimi di paura nella notte di lunedì 14 marzo: i carabinieri di Conegliano sono intervenuti a Faè di Oderzo dove, verso le 4, ignoti hanno fatto esplodere alcune bottiglie incendiare contro la facciata esterna di una casa in Via Mondini, abitata da una famiglia rom.

Altri due ordigni inesplosi sono stati trovati dai militari dell'Arma nelle vicinanze dell'abitazione. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli artificieri per la messa in sicurezza dell'area. Nessuna persona è rimasta ferita. Le indagini in corso sono a cura dei carabinieri di Conegliano con il coordinamento della Procura di Treviso.