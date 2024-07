Malore fatale alla guida, morto il ristoratore Adelio Antoniazzi

Tragedia nella notte tra sabato 13 e domenica 14 luglio a Monastier. E' morto, a causa di un infarto, il ristoratore 62enne Adelio Antoniazzi, ex titolare del ristorantino pizzeria "Da Adelio", l'ultima sua "creatura" che aveva lasciato per andare in pensione, circa sette mesi fa. L'uomo, residente a Maserada sul Piave, si trovava al volante della sua auto e si è schiantato contro la recinzione che costeggia la strada in via Pisani, a Monastier. L'incidente è avvenuto intorno alle mezzanotte: il guidatore si è probabilmente sentito male a causa di un malore improvviso. Il 62enne, estratto dall'abitacolo e rianimato sul posto dai sanitari del Suem 118, è stato trasportato in gravi condizioni al Ca' Foncello di Treviso. Il decesso alcune ore dopo in ospedale. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti i carabinieri.

Cuoco e ristoratore, specializzato soprattutto nel pesce, Adelio viveva a Varago di Maserada, non si era sposato e non aveva figli: ha dedicato la sua vita al lavoro, in numerose attività di Treviso e nelle immediate circostanze. Tra questi il Santa Lucia lungo il Terraglio, il Bassanello in viale Cairoli e quindi, dal 2005 il suo ristorantino di via Montello, "al Chiodo", a pochi passi dal panificio Gritti.