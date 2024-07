Malore alla guida per il caldo, 62enne ferito gravemente

E' stato probabilmente il caldo a provocare il malore che poteva costare caro a un automobilista 62enne di Maserada sul Piave. L'uomo, a bordo della sua auto, si è schiantato contro la la recinzione che costeggia la strada in via Pisani, a Monastier. L'incidente è avvenuto intorno alle mezzanotte: il guidatore si è probabilmente sentito male a causa delle alte temperature ed è terminato fuori strada. Il 62enne, estratto dall'abitacolo e rianimato sul posto dai sanitari del Suem 118, è stato trasportato in gravi condizioni al Ca' Foncello di Treviso. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti i carabinieri.