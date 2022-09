Ciclista sbatte contro un'auto e muore, archiviato il fascicolo a carico di una 74enne

Non aveva parcheggiato l'auto ma era ferma, al lato della strada, con la quattro frecce funzionanti. Per questo una donna di 74anni di Breda di Piave è stata prosciolta oggi, giovedì 15 settembre, dal reato di omicidio stradale.

L'incidente in un cui l'anziana era stata coinvolta era avvenuto nel pomeriggio del 24 settembre del 2020 a Monastier ed aveva avuto come vittima Mario Galdiolo, un 78enne di Susegana. Galdiolo, in sella alla sua bicicletta da corsa, stava percorrendo una strada di campagna apparentemente senza accorgersi che la vettura della pensionata era ferma ma aveva accesi i segnalatori. Lo scontro fu terribile: la bicicletta del 78enne finì spezzata in due e Galdiolo, ricoverato al Ca' Foncello per un grave trauma cranico, mori in ospedale cinque giorni dopo il ricovero.

Prima però di perdere i sensi in autombulanza, l'anziano avrebbe riferito ai siccorritori del Suem di non essersi accorto dell'auto che stava di fronte a lui. Una versione diversa da quanto riportato dalla moglie dello sfortunato ciclista ed emersa oggi durante l'udienza con cui i familiari del ciclista si erano opposti al'archiviazione chiesta dalla Procura, secondo cui l'uomo avrebbe raccontato di non ricordare se l'auto fosse ferma o fosse improvvisamente ripartita.

Fortunatamante per la 78enne (difesa dall'avvocato Marco Furlan) testimone dell'incidente fu un agente della polizia locale non in servizio e che si trovava immediatamente dietro a Galdiolo quando questi ha impattato con la macchina.