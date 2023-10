Colpito da un infarto mentre è al lavoro, muore imprenditore edile

Stava lavorando nel cantiere di una villa a Trebaseleghe quando è caduto in terra, battendo violentemente il capo, probabilmente colpito da un arresto cardiaco. Il dramma è accaduto nel pomeriggio di giovedì 12 ottobre. La vittima era Alessandro Oggian, serramentista 50enne, titolare della ditta Yes Installazioni in via monsignor Albino Schileo a Monastier.

L'uomo avrebbe dovuto operare nel cantiere edile aperto in via Villanova. Dopo essere andato a pranzo Oggian aveva accusato un senso di malessere ma aveva comunque continuato a lavorare. Dopo la rovinosa caduta i colleghi hanno chiamato il 118. Alessandro era ancora vigile ma subito dopo ha perso conoscenza. Neppure il messaggio cardiaco ha dato risultati e il 50enne è spirato tra le braccia dei presenti. La salma è ora a disposizione della Procura di Padova, che ha disposto l'autopsia che probabilmente sarà effettuata nella giornata di lunedì 16 ottobre. Alessandro Olgian lascia il padre Gualtiero, la mamma Graziella (che vivono a Meolo, in provincia di Venezia) e la sorella Francesca.