Rapinò una lucciola cinese, 52enne finisce in carcere

Nel 2009, in compagnia di altri due complici, rapinò dei suoi averi una lucciola cinese. L'episodio avvenne in un appartamento di via Hemingway, a Monastier e portò alla condanna dei responsabili ad una pena di 9 anni di reclusione, poi ridotta a 6 in appello. A distanza di undici anni si sono riaperte le porte del carcere per un 52enne di Martellago, Vitale Maguolo, già noto per i numerosi precedenti penali, per una serie di rapine, commesse nel territorio di Treviso.

L'uomo è finito nella rete dei controlli della Compagnia dei carabinieri di Mestre che hanno svolto controlli alla circolazione stradale ed anti micro-criminalità. L’azione si è sviluppata questa volta lungo la direttrice della Castellana, più precisamente a Martellago. I militari hanno eseguito un’ordinanza emessa dalla Procura di Treviso della Marca nei suoi confronti, disponendone la cattura e l'accompagnamento in carcere, per scontare la pena già comminata di un anno e 1.200 euro di multa, proprio per la rapina commessa a Monastier nel 2009.

Controllato e rintracciato per le vie cittadine, l’uomo è stato quindi dichiarato in stato di arresto e condotto prima presso gli uffici della Stazione per le attività del caso, al termine delle quali, è stato definitivamente tradotto presso il carcere di Venezia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.