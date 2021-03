Finisce fuori strada con la moto, centauro muore sul colpo

Un uomo, le cui generalità non sono ancora state rese note, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, 23 marzo, a Monastier in via Pellegrini. Secondo una prima ricostruzione la vittima era in sella ad una moto ed è uscito di strada. Quando medico e infermieri del Suem 118 sono giunti sul posto, per lui non c'era ormai più nulla da fare. Per i rilievi di legge intervenuta la polizia locale di San Biagio di Callalta.