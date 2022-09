Cagnolina con collare anti-abbaio, multa di 3mila euro al proprietario

Il collare indossato dalla cagnolina era del tipo "no bark". E per questo il padrone dell'animale, un esemplare di segugio degli Appennini, ritrovata a otto chilometri dal luogo in cui era scappata, è stato condannato oggi, 16 settembre, ad una ammenda di 3 mila euro. I difensori hanno preannunciato ricorso il Cassazione (l'ammenda infatti non prevede che si celebri il processo in Corte d'Appello).

Si è conclusa così la vicenda giudiziaria di Nika, una femmina di cane da caccia 9 mesi, che alla prima uscita, il 19 agosto del 2018 proprio mentre il "padrone" l'aveva portato fuori per una giornata di addestramento a Monfumo, se l'era data a gambe. Verrà ritrovata qualche ora più tardi a Castelcucco, spaventata e assetata. Ai soccorritori, una pattuglia di agenti della Guardia Forestale, non era però sfuggito un particolare: al collo portava un collare "no bark", ovvero uno dei quei congegni che, nel caso in cui il cane abbai, emettono una scossa elettrica. E subito era scattata la denuncia per il proprietario, a cui le forze dell'ordine sono risalite grazie al micro chip presente sull'animale, accusato di maltrattamenti nei confronti dell'animale.

Il dispositivo che aveva addosso Nika era espressamente vietato dalla legge: due recenti sentenze della Corte di Cassazione, una del 2018 e una del 2020, ne vietano infatti l'utilizzo sostenendo che «l'uso del collare anti-abbaio concretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull’integrità psicofisica dell’animale».