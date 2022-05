Malore improvviso mentre è in sella alla sua bici, ciclista 65enne morto

Tragedia nella tarda mattinata di oggi, 12 maggio, a Monfumo in via Longon. Un uomo di 65 anni, Ferdinando Campagnolo, veneziano di Mirano, è morto stroncato da un malore da cui è stato colpito mentre era in sella alla sua bicicletta. L'uomo, crollato a terra forse a causa di un infarto, è stato soccorso da medico e infermieri del Suem di Treviso e di Pieve del Grappa. Il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso dopo aver tentato, inutilmente, di rianimare l'uomo.