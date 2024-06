/ Via Longon

Incendio all'alba, due auto e un furgone distrutti dalle fiamme

Vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti martedì mattina, 18 giugno, in via Longon a Monfumo. Le fiamme divampate in un box in lamiera hanno raggiunto anche una catasta di legna. Indagini in corso per chiarire le cause del rogo