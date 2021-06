Cicloturista tedesco cade, soccorso dal Suem 118

L'incidente è avvenuto in via Longon a Monfumo, nella mattinata di oggi. L'uomo ha riportato lesioni fortunatamente non gravi ed è stato trasportato al pronto soccorso di Montebelluna

Un cicloturista di origini tedesche è rimasto ferito seriamente in seguito ad una caduta avvenuta nella mattinata di oggi, venerdì 18 giugno, mentre percorreva via Longon a Monfumo. L'uomo ha riportato un trauma cranico commotivo con perdita di coscienza, un trauma alla spalla sinistra ed escoriazioni multiple. Lo straniero faceva parte di una comitiva di cicloturisti tedeschi che si trovavano in visita nelle nostre zone, accompagnati da una guida turistica, sempre di nazionalità tedesca. Il turista è stato soccorso e stabilizzato sul posto da medico e infermieri del Suem di Crespano del Grappa e portato presso il pronto soccorso Montebelluna per essere sottoposto alle cure del caso.