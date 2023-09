Serata "Sballo", nel volantino una ragazza che vomita nel wc: bufera sulla discoteca

Sballo, la notte senza freni. Corredato dalla foto di una ragazza che vomita in un wc. Di dubbio gusto il volantino scelto dalla discoteca "Il Quadrifoglio" di Monfumo per pubblicizzare la serata del prossimo 30 settembre nel locale. La scritta e l'immagine, come prevedibile, ha scatenato un vespaio di polemiche. Il primo a scagliarsi contro l'iniziativa è stato il presidente della provincia, Stefano Marcon che ha coinvolto a sua volta l'associazione Protection4Kids, con la presidente Annachiara Sarto che ha definito il volantino, in un video pubblicato sul suo profilo Instagram ieri, 20 settembre, "misogino e sessista".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La polemica montante ha indotto la direzione della discoteca ad un deciso passo indietro, con ritiro del volantino e chiarimenti. «Nella giornata di oggi siamo stati contattati da giornalisti e associazioni di categoria per una serata denominata “s. BALLO” in programma per il prossimo 30.09 per la quale era stata disegnata una linea grafica con l’unica idea di creare interesse» ha scritto la direzione del locale sulla propria pagina Facebook «Il messaggio è stato mal interpretato e abbiamo deciso di rimuovere la pubblicità in essere e cambiare nome alla festa. La nostra gestione è attiva nel locale Quadrifoglio da 47 anni e non ha mai avuto in nessun modo volontà ed interesse di ineggiare e/o promuovere messaggi negativi ai giovani e al pubblico in generale; lo spirito è stato da sempre quello di favorire un divertimento sano e pulito che vede la discoteca come un punto d’incontro e aggregazione per tutti. Nelle nostre serate ci impegnamo sempre per il massimo controllo al fine di garantire una notte sicura per tutti i partecipanti promuovendo il “bere responsabile” per una guida sicura e per il prossimo evento è stata chiesta la partecipazione dell’Associazione Protection4kids al fine di sensibilizzare la campagna antiviolenza per le donne. Viva il divertimento…..quello sano…. sempre!».