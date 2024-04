Tragedia sul Sorapiss, addio a Monica Reginato: «Una vita per la montagna»

Castelfranco Veneto non si capacita ancora della tragica scomparsa di Monica Reginato, morta a soli 55 anni durante un'escursione sul canalone Comici al Sorapiss, sopra Cortina. Un dramma arrivato come un fulmine a ciel sereno a Castelfranco Veneto dove Monica era conosciutissima.

Figlia dei titolari delle Pelletterie Reginato, la sua grande passione era la montagna. Monica faceva parte della scuola Cai "Le Torri": da 20 anni non faceva solo escursioni ma teneva anche lezioni agli allievi e ai giovani. Una scialpinista esperta e piena di entusiasmo. Coordinatrice di "Avventure nel Mondo", ha viaggiato ovunque sempre alla ricerca di nuove vette da scalare, arrivando fino alle Ande. Esperta scialpinista, nell'ultimo mese aveva scalato in Carnia e in Alpago sui monti Coglians e Guslon. La neve e le condizioni meteo non la fermavano: sempre con grande attenzione e rispetto per la montagna, Monica amava mettersi in gioco e sfidare i propri limiti. Sabato 20 aprile aveva organizzato un'escursione di gruppo con un gruppo di amici. Si era attrezzata di tutto punto: sci ai piedi e tutta l'attrezzatura necessaria, ma qualcosa è andato storto: proprio mentre stava per mettersi i ramponi prima della discesa del canalone, Monica è precipitata per 300 metri, morendo sul colpo. Oggi resta l'incredulità e il dolore per la perdita di una persona davvero impossibile da dimenticare. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia in queste ore. Sui social un'amica la ricorda così: " Mia cara stellina, abbiamo mangiato insieme martedì scorso, mi hai contagiato della tua passione come sempre. Vederti felice e piena quando parlavi delle tue avventure, non hai idea quanto mi mancherà. Ti abbraccio con il cuore ovunque tu sia. Alla tua familia le mie più sentite condoglianze». La data dei funerali di Monica Reginato verrà fissata nelle prossime ore.

La tragedia

Monica è deceduta mentre si trovava in escursione con una comitiva di amici sul massiccio del Sorapiss. In soccorso è intervenuto l'elicottero da Pieve di Cadore e i finanzieri del soccorso alpino che, in contatto con l'autorità giudiziaria, hanno dato poi il via libera alla rimozione della salma. La Centrale del 118 era stata allertata verso le 15.30 dai compagni della scialpinista ruzzolata per alcune centinaia di metri nel Canalone Comici fermandosi alla base del canale. Giunto sul posto l'elicottero ha sbarcato con un verricello di 20 metri il tecnico di elisoccorso e un medico che hanno però solo potuto constatare il decesso della scialpinista.