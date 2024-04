Tragedia sul Sorapiss, mercoledì l'ultimo saluto a Monica Reginato

In montagna ci si sente talmente vivi che capita anche di poterne morire. Si apre con questa citazione, tristemente profetica, l'epigrafe di Monica Reginato, scialpinista 54enne mancata all'affetto dei suoi cari sabato scorso, 20 aprile, durante un'escursione sul massiccio del Sorapiss, sopra Cortina.

Lunedì mattina, 22 aprile, i familiari hanno fissato i funerali di Monica, "Moki" per gli amici. La cerimonia si terrà mercoledì 24 aprile, alle ore 15.30, nel Duomo di Castelfranco Veneto, come si legge nel necrologio accompagnato da una foto della 54enne sorridente in escursione e con lo sguardo rivolto verso le sue amate montagne. A piangere Monica non ci saranno solo mamma Domitilla, il fratello Giovanni, i nipoti Francesco e Riccardo con tutti i parenti ma anche i tantissimi amici della scuola Cai "Le Torri" di cui Monica non era solo tesserata ma guida per giovani e allievi. Figlia dei titolari delle Pelletterie Reginato, Moki aveva fatto della sua passione per la montagna una ragione di vita, girando per anni il Mondo, sempre alla ricerca di nuove vette da conquistare. Solo nell'ultimo mese aveva scalato in Carnia e in Alpago sui monti Coglians e Guslon, prima del tragico incidente costatole la vita sabato scorso. Al termine della cerimonia funebre, mercoledì pomeriggio, la salma verrà tumulata nel cimitero di Castelfranco Veneto.