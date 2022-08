Monopattini elettrici: «Patente obbligatoria per guidarli»

«Trovo assurdo che per guidare un monopattino elettrico, mezzo che può arrivare a superare anche i 30 chilometri orari, non sia richiesta la patente di guida». A dirlo, lunedì 1º agosto, è il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi.

Gli incidenti in provincia di Treviso sono tornati ad aumentare dopo la fine del lockdown: da inizio anno la Marca ha già registrato 38 vittime della strada ma, a preoccupare, sono i quasi 2.300 incidenti non mortali con gravi conseguenze per le persone coinvolte: tra questi sono in aumento i casi di pedoni investiti sulle strisce (dovuti soprattutto a distrazioni alla guida), ma ci sono anche sempre più incidenti con i monopattini elettrici. «Mi spaventa a morte l'idea di vedere un camion passare di fianco ad un ragazzino su un monopattino elettrico, con il rischio che quest'ultimo venga risucchiato sotto le ruote - continua Benazzi -. Bisognerebbe rendere obbligatorio l'esame di guida anche per questi mezzi. I giovani vanno tutelati - conclude - e pensare a dei corsi ad hoc prima di poterli guidare sarebbe un'idea da prendere in considerazione».