Precipita con il parapendio, ferita una turista 17enne

Questa mattina attorno alle 11, l'elicottero di Treviso emergenza è intervenuto sotto il decollo Stella Alpina sul Monte Grappa, dove una giovane pilota tedesca di 17 anni, era precipitata perso il controllo della vela subito dopo la partenza. La giovane, che era finita al suolo tra i cespugli riportando un sospetto politrauma, è stata raggiunta dal tecnico di elisoccorso e dell'equipe medica sbarcati in hovering poco distante e dal personale sanitario del Suem di Crespano sopraggiunto a piedi. Prestate le prime cure, la ragazza è stata imbarellata e spostata in un punto più agevole per il recupero, avvenuto con il verricello, e poi trasportata all'ospedale di Treviso. Pronta a intervenire in supporto alle operazioni una squadra del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa.

