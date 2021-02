Ciaspolata sul Monte Rite, escursionista recuperata con l'elisoccorso

Martedì mattina, 2 febbraio, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha soccorso una 65enne di Istrana per una sospetta distorsione al ginocchio mentre camminava sulla neve

Verso le 11.30 di oggi, martedì 2 febbraio, la centrale del Suem è stata allertata per un infortunio avvenuto lungo la strada che sale al Monte Rite. Mentre la stava percorrendo assieme a un'altra persona, infatti, dopo essersi tolta le ciaspole in un tratto superato con scarponi e racchette, un'escursionista trevigiana ha messo male un piede, riportando la sospetta distorsione del ginocchio. L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha individuato il punto in cui si trovava R.P., 65 anni, di Istrana, l'ha recuperata e trasportata all'ospedale di Belluno. Pronta a intervenire una squadra del Soccorso alpino di Pieve di Cadore.