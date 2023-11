Il fornello della cucina le brucia i vestiti, gravi ustioni sul 70% del corpo

Grave incidente domestico nella tarda mattinata di oggi, 16 novembre, a Biadene di Montebelluna, in via Feltrina nord. Una donna di 72 anni, a causa forse di una disattenzione, ha urtato i fornelli del gas su cui stava preparando il pranzo e gli abiti che indossava si sono incendiati. Le fiamme hanno interessato soprattutto il torace e gli arti, con ustioni a circa il 70% del corpo. La donna è stata soccorsa da medico e infermieri del Suem 118, intervenuti con automedica, ambulanza ed elicottero, mezzo con cui, una volta stabilizzata, è stata trasferita al reparto Grandi Ustionati di Padova. Giunti anche i carabinieri, la polizia locale e i vigili del fuoco che hanno svolto le verifiche del caso. L'anziana, sotto choc, non ha mai perso conoscenza nonostante le importanti ustioni: non sarebbe, secondo i primi accertamenti, in pericolo di vita.