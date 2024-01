Vivevano in sette dentro un appartamento per tre persone: proprietario multato

La polizia locale di Montebelluna, durante una serie di controlli incrociati avvenuti negli ultimi giorni, ha scoperto un mini appartamento nella frazione di Busta dove, invece di tre persone, vivevano ben sette cittadini stranieri, violando le norme del Regolamento edilizio.

Un caso molto simile a quello scoperto nel settembre del 2023, sempre dalla polizia locale di Montebelluna ma questa volta nella frazione di Guarda. In quel caso erano state sei le persone scoperte in un appartamento che poteva ospitarne al massimo due. Come successo a Guarda nei mesi scorsi, anche a Busta il conduttore dell’appartamento è stato multato per violazione del Regolamento di polizia urbana con una sanzione di 100 euro. Se però il proprietario non farà sgomberare i sette abusivi entro 48 ore dalla notifica del verbale (non ancora avvenuta), riceverà un'ulteriore multa di 250 euro. Nel caso dell'appartamento scoperto a Guarda, dopo la sanzione e l’intimazione al conduttore, i sei abusivi erano stati allontanati mentre lo sgombero a Busta non è ancora avvenuto.

Il commento

Adalberto Bordin, sindaco di Montebelluna, è intervenuto così: «Rinnovo i ringraziamenti alla polizia locale per l’impegno e l’attività a 360 gradi portata avanti sul territorio nella verifica dl rispetto delle regole e delle normative che, non riguardano solo il Codice della strada ma, come in questo caso, il Regolamento edilizia che ben esplicita il numero massimo di persone che possono essere ospitate in un’abitazione in base alla superficie. Mi auguro che, come ne precedente caso, con la notifica del verbale, conduttore e ospiti si adeguino alle regole».