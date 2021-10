Banda dei bancomat, mandato di arresto europeo per Vivian Johny Garbin

Nella mattinata, i carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Montebelluna hanno eseguito un mandato di arresto europeo a carico di un giostraio 24enne, Vivian Johny Garbin, condannato nei giorni scorsi dal tribunale di Padova ad 11 anni di reclusione e già sottoposto agli arresti domiciliari per i numerosi assalti ai bancomat commessi da aprile a settembre 2019.

Il provvedimento richiesto dall'autorità del Belgio (che con quella italiana ha svolto le indagini sulla banda) scaturisce dalla riconosciuta responsabilità del giovane in ulteriori furti commessi su sportelli automatici di poste e banche tra maggio e luglio 2019 in alcune cittadine belghe che avevano fruttato alla banda di giostrai diverse decine di migliaia di euro. L'arrestato e' stato accompagnato presso la casa circondariale di Treviso dalla quale verrà in seguito verosimilmente estradato per comparire in giudizio davanti al tribunale belga.