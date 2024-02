Si scaglia contro una pattuglia dei carabinieri di passaggio, 22enne arrestato

Si è scagliato contro una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Montebelluna che era in transito in piazza IV Novembre. Protagonista dell'episodio, avvenuto nella serata di ieri, 26 febbraio, è stato un 22enne che è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. L'arresto del giovane è stato convalidato dal giudice che ha anche disposto nei suoi confronti l'obbligo di dimora nel Comune di Montebelluna, con l'obbligo di permanenza in casa nelle ore notturne. Nuova udienza prevista per l'11 marzo.

Arrestati ed accompagnati in carcere dai militari dell’Arma anche un 34enne di origini nigeriane, rintracciato a Conegliano colpito da un provvedimento del Tribunale di Padova in forza del quale dovrà scontare 6 mesi di reclusione per reati afferenti gli stupefacenti commessi in quel capoluogo ed un 19enne senegalese, rintracciato a Treviso, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Treviso poiché non aveva rispettato, in più circostanze documentate dai carabinieri, le misure alternative cui era sottoposto (nel mese di giugno dello scorso anno il giovane era stato arrestato per rapina in danno di un minore).