Condannata per una serie di rapine e furti in casa, 29enne finisce in carcere

I carabinieri della Compagnia di Montebelluna hanno rintracciato e arrestato nelle scorse ore una 29enne trevigiana. Sulla giovane pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d'Appello di Venezia per un cumulo pene da scontare per quasi 7 anni di reclusione. I reati commessi sono una rapina nel giugno del 2011 in danno di un supermercato del Capoluogo, una rapina in danno di abitazione in Castelfranco Veneto nel dicembre 2016, un furto in abitazione nel 2013 a Monastier ed un furto in abitazione nel settembre 2015 a Riese Pio X quando, nella circostanza, i carabinieri erano riusciti a intervenire in flagranza di reato arrestando la donna con altre complici. La destinataria del provvedimento restrittivo è stata associata alla casa circondariale di Venezia.