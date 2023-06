Fermato per un controllo, cerca di gettare via una dose di marijuana: 28enne arrestato

Fermato per un normale controllo su strada da parte dei carabinieri a Montebelluna, ha cercato di divincolarsi e disfarsi di alcuni grammi di marijuana, rendendo necessaria la sua immobilizzazione forzata. E' quanto avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì ad un 28enne di origini albanesi che è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Lo straniero è comparso nella mattinata di oggi, 28 giugno, in tribunale per il processo per direttissima. Il giudice ha convalidato l'arresto e deciso per la remissione in libertà del balcanico in attesa di ulteriore udienza in Tribunale che avrà luogo a novembre. Lo straniero si trovava a bordo di un'autovettura quando una pattuglia dell'Arma gli ha ordinato l'alt. Il comportamento dello straniero ha portato i militari ad arrestarlo mentre l'altro occupante del veicolo, coetaneo dell'arrestato, è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo quasi 20 centimetri.