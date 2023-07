Video "hot" e sesso con una minorenne, 40enne condannato

Una relazione che si nutriva di invii di video "osé" ma anche rapporti sessuali veri e propri, più o meno tra consenzienti. Lui, quando al tempo dei fatti, aveva 40 anni ma lei era una minorenne e aveva solo i4 primavere. L'uomo (difeso dall'avvocato Guido Galletti) è stato condannato in abbreviato per atti sessuali con minorenne a una pena detentiva di 4 anni e 4 mesi per quanto la difesa avesse prodotto una perizia psichiatrica il cui esito sarebbe stato quello della non imputabilità. Il pubblico ministero Barbara Sabattini aveva chiesto 6 anni e 8 mesi.

I fatto risalgono al 2018 e sarebbero avvenuti nel montebellunese. Il 40enne, che era un vicino di casa della ragazzina che quando tutto è cominciato doveva ancora compiere 14 anni, aveva instaurato una relazione con lei fatta, si è scoperto poi, di video hot e di rapporti sessuali. Le indagini avrebbero infatti appurato che l'uomo si sarebbe fatto fatto inviare dal telefonino della minorenne, dopo molte insistenze, delle immagini o - almeno cinque - che l'avrebbero ritratta degli atti sessuali. Ma dai video l’uomo sarebbe passato rapidamente a qualche cosa di più spinto: avrebbe avuto infatti sette rapporti sessuali con la giovanissima, avvenuti tutti in un parco pubblico del montebellunese. In una di queste occasioni sarebbe stata presente anche una donna, che però non è mai stata identificata. Sono stati i genitori della ragazzina, venuti a sapere di quello che stava accadendo alla loro figlia, a presentare la denuncia.

L'avvocato Galletti aveva prodotto nel corso delle udienze una perizia che descriverebbe l'uomo come una persona affetta da un disturbo compulsivi della sfera sessuale, patologia che sarebbe stata invalidante l'imputabilità. Non di questo parere è stato il giudice dell'udienza preliminare Carlo Colombo. La difesa ha annunciato che farà ricorso alla Corte d'Appello.