Auto contro bici, ciclista muore dopo essere stato sbalzato dalla sella

Incidente mortale questa mattina 3 settembre a Montebelluna. Poco dopo le 10, lungo la strada Feltrina, un ciclista è stato sbalzato dalla sua bici a causa dell'impatto con una Volvo, nei pressi dell'incrocio con via Feltrina Nord. Sul posto sono intevenuti i soccorsi del Suem 118 con un'elicottero ma quando è arrivato il personale medico per la vittima, di cui non sono ancora note le generalità, non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Montebelluna per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.