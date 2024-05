Incidente nella notte, 63enne ricoverato in condizioni gravissime

Terribile incidente ieri notte, 4 maggio, in via Montegrappa a Montebelluna. Intorno alle 23 un 63enne, in sella al suo motorino Piaggio, si è scontrato cono con una Range Rover condotta da un 36enne di origine marocchine. Ad avere la peggio nell'impatto è stato il 63enne, trasportato al Ca' Foncello in gravissime condioni a causa dei numerosi traumi riportati nello schianto.

Secondo i proimi rilievi, effettuati dai carabinieri del RadioMobile di Montebelluna, la vettura avrebbe svoltato per accedere al vicino distributore di carburante. Nel frattempo, sulla corsi opposta di marcia, sopraggiungeva il motorino. Lo schianto è stato invitabile e molto violento. Il ferito, subito soccorso, è stato trasportato all'ospedale di Treviso con una ambulanza del Suem 118.