Allevamento con 16 barboncini in un appartamento: intervengono i carabinieri forestali

Ben 16 barboncini, tra cui sei adulti, otto cuccioli e altri sei cagnolini nati nell'ottobre del 2023. E' un vero e proprio allevamento quello scoperto nei giorni scorsi dai carabinieri del nucleo forestate e dal personale dell'Ulss 2 di Treviso nel corso di un blitz avvenuto in un appartamento di Montebelluna. Il proprietario è stato sanzionato con una multa di 1500 euro per aver gestito questa sorta di struttura che non risultava però registrata all'azienda sanitaria trevigiana come previsto per legge. I barboncini erano destinati ad essere rivenduti sul mercato, sempre florido, dei cani di razza. I quattrozampe sono stati sequestrati ma per ora momentaneamente affidati all'allevatore, con la prescrizione di non venderli: nelle prossime settimane i 16 esemplari saranno definitivamente consegnati ad un'associazione del territorio. L'allevamento è stato scoperto dai carabinieri dopo alcune segnalazioni arrivate nelle ultime settimane all'Arma.