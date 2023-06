Processo Battistetti, la famiglia: «Invitiamo i giovani ad essere presenti, diamo un segnale»

Il 3 luglio al via il processo sulla tragica morte dell'operaio 23enne, morto il 29 aprile 2021 travolto da un carico di impalcature che si staccarono da una gru, in un cantiere di Montebelluna: sei le persone rinviate a giudizio. Nelle prossime mostre prosegue la mosta in villa Manfrin e il 21 e 28 giugno sono previste due assemblee pubbliche

«Auspichiamo, a scuole chiuse, di recuperare anche la sensibilità di tanti ragazzi dell'età di Mattia, questa volta non sarà un processo in camera di consiglio ma a porte aperte, quindi ci sarà la possibilità di entrare in aula e di ascoltare quanto verrà detto». E' l'invito pubblico rivolto stamattina, 3 giugno, ma Monica Michielin, madre di Mattia Battistetti, ad un mese dalla prima udienza dibattimentale (fissata appunto il 3 luglio, alle 9 del mattino) del processo per la morte del figlio, mancato il 29 aprile 2021 in un tragico incidente sul lavoro in un cantiere dell'azienda edile Bordignon a Montebelluna. Per la tragedia sono sei le persone che sono state rinviate a giudizio, due mesi or sono. Monica, il marito Giuseppe e la loro figlia Anna hanno sempre lottato per tenere alta l'attenzione sul caso, per loro un caso di "omicidio sul lavoro". Nel corso di una conferenza stampa che si è svolta in una sala di villa Manfrin che ospita dallo scorso aprile una mostra con foto e dediche di Mattia (a curare l'organizzazione è stata Mirella Tuzzato) che sarà protratta fino a fine giugno, la famiglia Battistetti ha annunciato lo svolgimento di due assemblee pubbliche in cui si parlerà del tema delle morti bianche: il 21 giugno a Castelfranco Veneto nella sala del centro culturale Due Mulini (20.30) e il 28 giugno (sempre alle 20.30) presso l'auditorium della biblioteca di Montebelluna. L'idea, in entrambe le occasioni, è quella di invitare tra i relatori anche un ispettore del lavoro. «Lo facciamo per tanti giovani che hanno perso la vita sul posto di lavoro come Mattia»: spiega Monica.

«Confidiamo di essere in tante e tanti dentro l'aula del tribunale» ha aggiunto Gabriele Zanella, esponente di Unione popolare da sempre vicino alla famiglia di Mattia «da qui parte un percorso di avvicinamento per l'associazione in memoria di Mattia e di tutte le realtà che ci sono vicine». Lo scorso anno le tragedie sul lavoro in Veneto sono state ben 65, 10 nella sola provincia di Treviso. la maglia nera in Italia, parametrando il numero di abitanti. «L'invito a tutte le famiglie che si sono trovate in questa situazione tragica è quello di esporsi in questa lotta, vogliamo dare un segnale forte di fiducia e determinazione. La famiglia Battistetti è un'eccezione» ha aggiungo Zanella. Durante l'incontro è stata letta da mamma Monica una lettera di Marco Bazzoni, metalmeccanico di Firenze, ed è intervenuto anche il segretario provinciale del Partito Democratico, Giovanni Zorzi. «Vanno accertate le colpe e puniti i colpevoli» ha detto l'esponente dem «questa non è una questione politica: la vera emergenza sicurezza è quella della sicurezza sul lavoro e per questo serve un osservatorio su base regionale e aumentare il numero di ispettori».

I sei rinviati a giudizio nel processo Battistetti

Lo scorso 3 maggio il giudice per l'udienza preliminare Cristian Vettoruzzo ha rinviato a giudizio tutti e sei le persone che risultavano accusate, a vario titolo, di omicidio colposo, di lesioni colpose gravissime e inosservanza delle norme sulla sicurezza. Si tratta di Andrea Gasparetto, 43 anni di Istrana, legale rappresentante della Altedil di Trevignano, l'azienda per cui lavorava Mattia, di Bruno Salvadori, 56 anni di Mogliano, legale rappresentate della Essebi, la ditta ha effettuato il montaggio della gru, di Loris Durante, 43 anni di Volpago, l'uomo che operava sul ponteggio mobile, di Gabriele Sernagiotto, 60 anni di Montebelluna, coordinatore della sicurezza del cantiere in fase esecutiva, di Gian Antonio Bordignon, 55enne di Volpago del Montello, che era il titolare del cantiere e responsabile dei lavori e Marco Rossi, 40 anni di Montebelluna, un dipendente della Bordignon, delegato per la sicurezza e responsabile del servizio prevenzione e protezione.

Sono state archiviate dal giudice Carlo Isidoro Colombo le posizioni di Paolo Bordignon, presidente e amministratore della ditta Bordignon, Mauro Pozzi, ingegnere incaricato della verifica ventennale della gru e Costante Borsato, ingegnere, per la verifica annuale della gru.