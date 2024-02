Bimbo morto per Shaken Baby Syndrome, indagine archiviata

Non è possibile dire con certezza a quale dei due genitori sia da attribuire il disperato tentativo di rianimare Jacopo che ha però provocato i danni cerebrali per i quali il piccolo, di appena tre mesi, è morto. Sono queste le motivazioni per le quali si è arrivati alla definitiva archiviazione del caso che aveva profondamente scosso tutto il montebellunese.

Jacopo si era sentito male nella notte fra il 4 e il 5 ottobre ed era deceduto nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Borgo Trento di Verona. Secondo l'autopsia c'era una "ragionevole certezza" che il bimbo fosse stato ucciso da un forte scuotimento che ha provocato lesioni cerebrali risultate poi fatali. E la madre e il padre erano stati indagati dalla Procura con l'accusa di omicidio preterintenzionale.

Jacopo, che era stato ricoverato d'urgenza prima al San Gaetano di Montebelluna e poi al nosocomio scaligero, secondo l'esame post mortem presentava un edema cerebrale di grandi dimensioni ma nel contempo non avrebbe nessuna lesione esterna. Questo avrebbe potuto portare a ritenere che il neonato fosse stato vittima della cosiddetta "baby shaken syndrome", cioè fosse stato scosso in maniera tanto forte che le pareti del suo cervello avevano toccato le ossa della testa in maniera traumatica tanto da portarlo alla morte. La verità sarebbe che i genitori (la mamma è una farmacista) quando avrebbero realizzato che il figlio non respirava più avrebbero dato vita ad un disperato quanto "maldestro" tentativo di rianimarlo che avrebbe potuto causare l'edema cerebrale.

Messa da parte l'ipotesi di omicidio preterintenzionale sarebbe quindi rimasta in campo l'accusa di omicidio colposo. Ma è impossibile dire quale fra i genitori abbia materialmente eseguito quella manovra. Ragione per cui il fascicolo è stato archiviato.