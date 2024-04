Cade in un canalone e precipita per cento metri, morta una 50enne

Tragedia della montagna oggi 20 aprile. Una donna di 50 anni, presumibilmente di Montebelluna, sarebbe scivolata in un canalone perdendo la vita. L'incidente è avvenuto a Cortina sul gruppo del Sorapiss. La 50enne è deceduta mentre era con una comitiva di amici. Sul posto è accorso l'elicottero da Pieve di Cadore ma per la donna non c'era nulla da fare. Intervenuti anche i finanzieri del soccorso alpino, che in contatto con l'autorità giudiziaria hanno dato poi il via libera alla rimozione della salma.

Il fatto sarebbe accaduto intorno alle 15.30. La Centrale del 118 è stata allertata dai compagni di una scialpinista ruzzolata per alcune centinaia di metri nel Canalone Comici al Sorapiss fermandosi alla base del canale. Giunto sul posto l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha sbarcato con un verricello di 20 metri un tecnico di elisoccorso e un medico, che hanno solamente potuto constatare il decesso della sciatrice.