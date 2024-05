Camion, scatta il giro di vite a Montebelluna: in un mese 26 violazioni accertate

Da circa un mese un nucleo specializzato della polizia locale di Montebelluna, guidata dal Comandante Scarpa Paolo ha iniziato una nuova attività per migliorare la sicurezza stradale nell'ambito dell'autotrasporto professionale. «Dopo un corso di formazione a cui hanno partecipato gli agenti della polizia locale» spiega il Comandante Paolo Scarpa «si è passati al controllo su strada dei mezzi pesanti ed in particolare ad analizzare, tramite un particolare software, i dati del tachigrafo digitale nel quale vengono memorizzate le attività di guida e di riposo del conducente. Il software è infatti in grado di effettuare un’analisi approfondita dei dati del tachigrafo digitale in modo da far emergere condotte di guida illegittime e pericolose manomissioni. Con questa nuova attività di controllo daremo il nostro piccolo contributo per cercare di promuovere un ambiente stradale più sicuro».

Grazie alla formazione e questa nuova attività sono stati controllati in un mese circa 32 mezzi pesanti e riscontrate 26 violazioni. Parallelamente continua l'attività di presidio del territorio finalizzata alla sicurezza stradale: solo nei primi 4 mesi dell’anno sono stati sequestrati 76 veicoli per mancanza di assicurazione e ritirate 34 patenti.

«Ringrazio il comandante Scarpa e tutta la squadra da lui guidata per il lavoro quotidianamente svolto sul territorio» ha commentato il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin «Un lavoro a 360 gradi che riguarda anche i controlli per la tutela ambientale e veterinaria, la vigilanza urbanistico edilizia, l'attività di infortunistica stradale, di educazione stradale nelle scuole ed i numerosi interventi che quotidianamente vengono richiesti dalla cittadinanza. Ora, grazie al nuovo software e alla formazione ricevuta dagli agenti, implementiamo questa nuova attività rivolta al controllo dei mezzi pesanti che in maniera molto intensa frequentano le nostre strade. L’attenzione alla sicurezza urbana continua ad essere prioritaria per l’amministrazione e proprio a breve incrementeremo l’organico della Polizia Locale, che attualmente conta 11 agenti, con un’ulteriore risorsa da reclutare con apposito bando».