Montebelluna, blitz anti-spaccio di polizia locale e carabinieri

Ben 53 persone identificate (la maggior parte stranieri), tra cui 21 con precedenti penali alle spalle, e un uomo denunciato per non aver rispettato il foglio di via obbligatorio da Montebelluna. Questo l'esito dell'operazione condotta dai carabinieri, coordinati dal comandante Gabriele Favero, e dalla polizia locale, nel pomeriggio di oggi, sabato 25 luglio, nelle zone più calde della città: il condominio Guarda, la stazione e piazza IV novembre. «Si è trattato di un servizio di controllo disposto dalla Compagnia per la repressione dello spaccio di stupefacenti e contrasto all'immigrazione clandestina»: spiega il comandante Favero. Oltre ai controlli personali sono state eseguite anche alcune perquisizioni. Il blitz è legato certamente agli ultimi episodi avvenuti nel centro di Montebelluna: l'ultimo in ordine di tempo la maxi-rissa tra giovanissimi della notte tra giovedì e venerdì.

