Noleggia un carro armato per una festa, intervengono i carabinieri

«Venite, c'è un carro armato». E' stata probabilmente di questo tenore la segnalazione giunta nel pomeriggio di oggi, 12 settembre, al centralino dei carabinieri di Montebelluna. In effetti il mezzo corazzato, un carro da trasporto del tutto smilitarizzato, segnalato in via dei Mante, c'era ma si trattava di un mezzo regolarmente noleggiato per un evento che dovrebbe svolgersi in un ristorante. L'equivoco è stato insomma subito chiarito, con buona pace di chi avrà pensato a chissà quale attacco bellico.