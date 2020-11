Rissa al centro scommesse: malmena 20enne e gli danneggia l'auto

Al culmine di una lite furibonda, scoppiata in un centro scommesse di Crocetta del Montello, lo scorso 5 ottobre, ha danneggiato il parabrezza di un'auto in sosta e malmenato il proprietario del mezzo, un 20enne della zona. Il responsabile di questa aggressione, nata pare per futili motivi, è un cittadino algerino di 28 anni, residente a Montebelluna e con vari precedenti penali contro la persona. Solo qualche giorno fa i carabinieri della stazione di Crocetta del Montello, al termine degli accertamenti del caso, sono riusciti ad identificarlo e denunciarlo. Il 20enne, lievemente ferito, se l'era cavata con tanto spavento e qualche giorno di prognosi.