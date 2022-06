Coltelli in auto per tagliare la porchetta, sindaco fermato dalla polizia in Germania

Il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin, e quattro consiglieri comunali, trattenuti per oltre mezz'ora dalla polizia tedesca perchè trovati con alcuni quattro grossi coltelli nel bagagliaio dell'auto, al confine tra Austria e Germania. Si trattava di lame che servivano a tagliare la porchetta, uno dei piatti forti dei festeggiamenti per il trentennale del gemellaggio tra il Comune trevigiano e la cittadini di Oberkochen, meta del viaggio delle delegazione montebellunese. La singolare disavventura, raccontata in un articolo pubblicato oggi sulla Tribuna di Treviso, si è conclusa nel migliore dei modi: gli agenti della Polizei, chiarito l'equivoco, hanno lasciato andare Bordin e i consiglieri, lasciando loro i coltelli. Le forze dell'ordine teutoniche hanno rafforzato i controlli alla luce del G7 che è in corso in questi giorni a Monaco. Insieme a Bordin , in auto, c'erano Gaetano Innocente (capogruppo di Fratelli d'Italia e macellaio di San Gaetano, proprietario delle "armi"), Annamaria Moretto, Ethel Marcolin (entrambi della Lega) e Daniele Pincin (FdI).