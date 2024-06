Scoperta locazione turistica con irregolarità, denunciato e sanzionato un imprenditore

Nei giorni scorsi la Polizia Locale di Montebelluna ha denunciato all’Autorità giudiziaria il legale rappresentante di una società che conduce una attività di locazione turistica presso un immobile risultato irregolare sotto alcuni aspetti urbanistico-edilizi. La querela è stata fatta dopo vari controlli e sopralluoghi svolti in questo ultimo periodo da parte degli agenti che hanno portato alla luce una serie di violazioni in quanto i locali dove veniva esercitata l’attività avevano subito delle variazioni in violazione alla normativa urbanistica attuale e che sono state configurate come “abuso edilizio”: questo ha fatto scattare l’apposita segnalazione alla Procura della Repubblica. Dagli stessi controlli sono emerse inoltre una serie di violazioni amministrative rispetto alla normativa regionale che disciplina le locazioni turistiche che hanno comportato una sanzione di circa 2mila e 500 euro.

Intanto sul fronte della tutela ambientale il Comune ha proceduto, su input del Comandante Paolo Scarpa, all’acquisto di due “fototrappole” mobili che verranno utilizzate dagli agenti della Polizia Locale nell’ambito delle proprie attività istituzionali. “I dispositivi - spiega il sindaco Adalberto Bordin - saranno collocati, a seconda delle necessità, nel nostro territorio. L’obiettivo è quello di individuare gli eventuali responsabili di abbandono di rifiuti così da contrastare l’odioso fenomeno dell’ecovandalismo che pure continua a verificarsi anche in una Città, come quella di Montebelluna, in vetta alle classifiche nazionali per raccolta differenziata”.