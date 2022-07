Container di rifiuti in fiamme, vigili del fuoco costretti ad intervenire

A mezzogiorno circa di oggi, 28 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Callarga a Montebelluna per l’incendio di due cassoni contenenti materiale di recupero: all’esterno di un’azienda: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Castelfranco con un’autopompa, un’autobotte e 5 operatori (la squadra del locale distaccamento impegnata in un altro intervento) hanno spento le fiamme del container evitando il coinvolgimento di quelli vicini. Le cause delle fiamme sono al vaglio della squadra intervenuta.