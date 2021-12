Allaccio abusivo al contatore, "rubata" energia elettrica per 3mila euro

"Scroccavano" l'energia elettrica senza pagarla, con un allaccio abusivo ad un contatore. A finire nei guai una 59enne, una 47enne e una 33enne di origini nigeriane, residenti a Montebelluna. Le donne, al termine delle indagini, sono state denunciate dai carabinieri della stazione di Montebelluna, per furto aggravato di energia elettrica in concorso. Le tre donne, regolari sul territorio nazionale e conviventi, utilizzando un collegamento abusivo, si allacciavano alla rete elettrica causando un danno alla società erogatrice quantificato in 3000 euro nel periodo compreso tra il marzo del 2019 e il luglio di quest'anno.