Ventenne fermato alla guida senza patente e assicurazione, scatta la multa e il fermo del veicolo

Quando lo hanno fermato si sono accorti che, per quanto fosse alla guida, non aveva mai conseguito la patente di guida. Il giovane, un 20enne del luogo, è "incappato" in un controllo effettuato dagli agenti della Polizia Locale di Montebelluna coordinati dal neo comandante Paolo Scarpa. Il fatto è avvenuto venerdì scorso 28 luglio. Ulteriori controlli hanno portato alla luce che il ragazzo circolava anche senza assicurazione per cui è scattata anche la sanzione amministrativa per guida senza patente di 5.100 euro oltre al fermo amministrativo del veicolo per tre mesi ed una sanzione di 866 euro per la mancata assicurazione.

Nella giornata di sabato 29 luglio un’altra auto senza assicurazione è stata individuata nel territorio montebellunese. Ad essere sanzionato con 866 euro un 60enne della zona alla guida di una Nissan Micra. Anche in questo caso, più approfonditi controlli hanno fatto emergere che al Pra, era registrato un pignoramento sul veicolo per un debito di oltre 20.000 euro. Pertanto, il veicolo è stato recuperato e consegnato all’Istituto vendite giudiziarie di Treviso.