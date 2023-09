Montebelluna, blitz di carabinieri e polizia locale: 5 multati per decoro urbano

Controlli straordinari del territorio, con lo scopo di prevenire reati, da parte dei carabinieri e della polizia locale nella serata di ieri, 22 settembre, a Montebelluna, soprattutto nella zona del Parco Manin, piazza Vienna, zona Stazione e condominio “Guarda”. Nel corso dell’attività, impegnate svariate pattuglie dell’Arma, è stato rintracciato ed arrestato, in esecuzione di un provvedimento di revoca del decreto di sospensione di ordinanza di carcerazione e ripristino dell'ordine medesimo, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, un 33enne di origini nigeriane che doveva espiare la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione per il reato di spaccio di stupefacenti commesso dal 2017 al 2020 a Padova. Nell’ambito del medesimo servizio è stato individuato e deferito in stato di libertà poiché inottemperante al foglio di via obbligatorio dal Comune di Montebelluna un 23enne di origini marocchine.

Oltre all’identificazione, i controlli hanno portato anche all’accertamento di cinque infrazioni del nuovo Regolamento di polizia urbana che prevede il divieto di consumo di alcolici in aree pubbliche. Alcuni dei soggetti – in particolare alcuni intenti a stanziare in un’area defilata della stazione ed uno al Parco Manin – sono stati infatti sorpresi mentre consumavano alcolici. Sono in corso invece ulteriori accertamenti più approfonditi da parte dei carabinieri di Montebelluna nei confronti di uno dei soggetti identificati. I controlli si sono poi concentrati all’interno di un appartamento del condominio Guarda dove alcuni resdienti sono stati sottoposti a identificazione e, per alcuni di loro, sono in corso approfondimenti a cura della Polizia Locale in merito alla loro presenza in tale appartamento.

Così ha commentato il sindaco, Adalberto Bordin: «Non posso che ringraziare Carabinieri e Polizia Locale che, a pochi giorni dal summit che ci ha visto confrontarci sulle misure da prendere per garantire il massimo della sicurezza in Città, sono intervenuti con solerzia e competenza. Ribadisco: la situazione della nostra Città non è diversa da molte altre di medie dimensioni. Ciò non toglie che a Montebelluna non vogliamo ci sia spazio per chi intenda infrangere le regole e creare scompiglio tra la comunità. E’ un impegno che ci siamo presi con tutti i montebellunesi e che intendiamo mantenere grazie al dialogo e al confronto costante con le Forze di Polizia che non mancano mai di condividere questa missione. Questa operazione di intensificazione dei controlli è solo l’inizio di un’attività sorveglianza che intendiamo proseguire».