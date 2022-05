Maltempo, inagibile la palestra della scuola media di Biadene

L’improvviso e violento evento atmosferico che si è verificato nella serata di ieri nel territorio trevigiano ha investito anche Montebelluna dove si segnalano diversi danni alle colture, specie nella zona di Biadene e al confine con Volpago del Montello. In particolare, si segnala il danneggiamento della copertura della palestra della scuola secondaria di primo grado di Biadene dove, intorno alle 23.00 di ieri sera, nello sporto sul lato a nord si sono sollevate dalle travi a Y delle coppelle prefabbricate e l’isolamento in lana di roccia provocando infiltrazioni di acqua che hanno impregnato il controsoffitto gocciolando anche la pavimentazione lignea della struttura.

Sul posto sono intervenuti la Protezione civile e gli operai del Comune e questa mattina, l’area, essendo al momento inagibile sia per gli studenti della scuola che per gli atleti della Polisportiva biadenese, è stata delimitata e interdetta all’accesso. I tecnici del Comune stanno già individuando una ditta esterna che si occuperà della sistemazione e messa in sicurezza della struttura che – si ricorda – già in questi ultimi anni era stata sottoposta ad interventi di manutenzione straordinaria sulla copertura per un valore di circa 15mila euro. Struttura che tra l’altro è oggetto anche di una richiesta di contributo PNRR per l’adeguamento sismico.