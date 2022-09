Travolto a bordo del suo scooter, oggi l'incarico per la perizia sull'incidente

Si è tenuta questa mattina, 8 settembre, l'udienza di conferimento dell'incarico per la perizia cinematica sull'incidente che, il 1 settembre scorso, è costato la vita al consigliere comunale di Volpago del Montello Lucio Panziera, di 52 anni. Di fronte al pubblico ministero Davide Romanelli ha prestato giuramento l'ingegnere Enrico Bellomo. I consulenti di parte saranno invece Mario Piacenti per la difesa e Pierluigi Zamuner per la famiglia della vittima.

Indagato per il reato di omicidio stradale è un cittadino albanese di 55 anni, alla guida della Mercedes Cls che, a Montebelluna lungo corso Mazzini, di fronte al parco Manin, ha centrato lo scooter di Panziera. L'auto avrebbe proceduto verso il centro di Montebelluna e sarebbe sbandata, andando fuori controllo: dopo la collisione con lo scooter, la vettura si è schiantata contro un palo della luce.

Secondo le prime ricostruzioni, pare che il consigliere comunale, che lavorava come magazziniere in un'azienda della zona e che quella sera stava facendo ritorno a casa, si sia sia fermato in attesa che un'altra macchina svoltasse a sinistra. L'albanese (difeso dall'avvocato Fabio Capraro) gli stava subito dietro e se lo sarebbe trovato davanti senza riuscire ad evitarlo. L'esito della perizia sarà depositato entro 60 giorni.