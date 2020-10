Aggredisce prima un passante e poi un carabiniere, 19enne in manette

Ha picchiato un passante in pieno centro a Montebelluna e poi se l'è presa anche con un carabiniere. E' finito in arresto con l'accusa di rapina, minacce e resistenza a pubblico ufficiale Mohamed El Kahalqui, 19enne italiano di origini magrebine.

Il giovane, intorno alle 18,30 di ieri, mercoledì 28 ottobre, si trovava in via Malipiero quando ha aggredito un 61enne per rubargli il marsupio, con all'interno il portafogli e un telefono cellulare. Dopo aver steso il passante, che ha ricevuto un pugno in faccia, Mohamed El Kahalqui è scappato a bordo di un auto passando davanti alla caserma dei carabinieri di Montebelluna, dove è stato intercettato da un militare che stava uscendo per fine servizio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 19enne, che ha precedenti di polizia per lo stesso reato, non si è fatto intimorire alla vista del rappresentante delle forzo dell'ordine ed ha aggredito anche il carabiniere. Alla fine sono stati i commilitoni di quest'ultimo a intervenire, bloccando il 19enne che nel frattempo era andato su tutte le furie. El Kahalqui si trova attualmente recluso nel carcere di Treviso e comparirà domani davanti al giudice per l'udienza di convalida.