Schianto all'alba: travolta da un camion, ferita una 51enne

E' rimasta ferita ma fortunatamente non è in pericolo di vita una 51enne, B.E., coinvolta in un incidente stradale avvenuto alle 5 di stamattina, 12 maggio, a Biadene di Montebelluna, in via Feltrina nord, non distante da civico 84. La donna, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Montebelluna, è stata colpita da un camion in transito ed è finita violentente a terra. La 51enne è stata soccorsa da automedica e ambulanza del Suem 118 e trasportata al pronto soccorso di Treviso per essere sottoposta alle cure del caso.