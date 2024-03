Blitz dei bulli nella scuola dello studente premiato: insulti e offese agli insegnanti

Nella stessa scuola in cui, lunedì 25 marzo, è stato premiato lo studente 16enne che aveva inseguito e fermato il ladro che aveva derubato poco prima un'insegnante dell'istituto, si è verificato l'ennesimo blitz da parte dei bulli.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", l'episodio risale alle scorse settimane: protagonisti un paio di ragazzi dell'Istituto Einaudi che, dall'interno, hanno aperto una porta di servizio ad altri due coetanei entrati dall'esterno. I bulli, facendosi forza in gruppo, hanno fatto irruzione in tutte le classi dell'ala ovest dell'istituto urlando contro i docenti, insultandoli e prendendosi gioco di loro, prima di allontanarsi come se nulla fosse. Un gesto di scherno immotivato, determinato solo dalla voglia di trasgredire e mettersi in cattiva luce. Dalle immagini delle videocamere presenti a scuola, uno dei ragazzi entrati dall'esterno sarebbe stato riconosciuto dalle scarpe verde fluo come uno studente dell'Istituto Scarpa, l'altra scuola gemellata con l'Einaudi di Montebelluna. Gli alunni dei due istituti si sarebbero uniti e accordati per mettere a segno la bravata contro gli insegnanti. La dirigenza scolastica, intanto, ha annunciato provvedimenti.

Non è finita qui, però: nelle scorse notti almeno due giovani sono stati fotografati mentre salivano di nascosto sul tetto della scuola media Galilei di Ponzano Veneto. L'ennesima bravata da parte dei ragazzi della zona, entrati dal cortile e saliti sulla scala di servizio esterna, fino a raggiungere la copertura dell'edificio scolastico. Se l'allarme fosse stato attivo, sarebbero partite le sirene. Nelle immagini circolate sui social si vedono un ragazzo incapucciato insieme ad un altro giovane. Nessuno dei due è però ancora stato identificato